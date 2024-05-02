وزير الإقتصاد إلتقى وفد سلطنة عمان في منتدى الإقتصاد في الدوحة: فرصة للتشاور ومد جسور التعاون

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور امين سلام بوفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي استضافته دولة قطر في 30 من نيسان في الدوحة بكل من: الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، وعمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.



وكانت فرصة للتشاور ومد جسور التعاون البناء بين البلدين لا سيما الدور العماني الذي لطالما كان فعالًا في التوصل لمبادرات حل المعضلات والمشاكل العالقة ولحلول بين البلدان المحيطة والاقليمية.