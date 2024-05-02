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أمانة السجل العقاري في طرابلس: إستقبال المواطنين الثلاثاء والخميس من كل أسبوع

أعلنت أمانة السجل العقاري في طرابلس في بيان عن استقبال المواطنين يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.