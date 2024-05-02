منيمنة: لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر "تيك توك" في لبنان

كتب النائب ابراهيم منيمنة في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان. الحقيقة أننا نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية وسنضع الرأي العام في تفاصيله فور تقديمه للمجلس النيابي، كما أننا ندرس الخيارات الممكنة لحماية القاصرين عبر مختلف التطبيقات الاجتماعية".