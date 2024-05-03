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جنبلاط في الإليزيه... وهذا ما أكّده ماكرون
أخبار لبنان
2024-05-03 | 02:24
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جنبلاط في الإليزيه... وهذا ما أكّده ماكرون
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى بحث في الأوضاع السياسية في لبنان.
وبحسب بيان للإليزيه، فقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، وذلك بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وجدد ماكرون دعوته جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى تحمل المسؤولية للخروج من المأزق الحالي.
كما أكد ماكرون التزام فرنسا الكامل بدرء خطر التصعيد بسبب تصاعد التوترات على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتمسك فرنسا التاريخي بأمن لبنان ولبنان.
وفي هذا السياق، أشار ماكرون إلى استمرار دعم اليونيفيل ومشاركة فرنسا فيها. وأكد مجددا أن فرنسا ستواصل تزويد الجيش اللبناني بالدعم الذي يحتاجه لضمان استقرار لبنان.
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جنبلاط التقى لودريان في باريس
أسرار الصحف 3-5-2024
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