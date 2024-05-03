جنبلاط في الإليزيه... وهذا ما أكّده ماكرون

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى بحث في الأوضاع السياسية في لبنان.



وبحسب بيان للإليزيه، فقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، وذلك بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وبحسب بيان للإليزيه، فقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، وذلك بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.