جنبلاط التقى لودريان في باريس

التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في باريس بالمبعوث الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان يوم أول من أمس، وكان نقاش في مختلف المستجدات والأوضاع الحالية والسبل الممكنة لإيجاد حل للأزمة الراهنة في لبنان.