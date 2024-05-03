أبو ناضر: لبنان يرفض المساعدة الاوروبية رشوة لاحتواء النازحين

أعلن فؤاد أبو ناضر أن لدى اللبنانيين شكوكاً كبيرة إزاء الحزمة المالية من الاتحاد الاوروبي للبنان، والمقدّرة قيمتها بمليار اورو، والممتدّة على أربع سنوات.

وقال:" إذا كانت رشوة مبطّنة مخصّصة لتكليف الحكومة احتواء النازحين السوريين وابقائهم في لبنان، فإن هذه المساعدة مردودة إلى أصحابها مع الشكر".

وأضاف:"أمّا المساعدة التي كان ينتظرها لبنان من اوروبا، فهي الإعادة المنتظمة للنازحين الى بلادهم، وذلك باعطائهم حوافز مباشرة في سوريا. ويستطيعون البدء بإرجاع حوالي مئتي ألف نازح يتنقّلون بحريّة بين لبنان وبلدهم، وقد شاركوا بالانتخابات الأخيرة، ممّا يعني أن لا مشاكل بينهم وبين النظام."

وسأل:"وُعد اللبنانيون بنقل المسجونين السوريين الى بلدهم لاستكمال عقوبتهم هناك، فأين أصبح هذا الوعد؟"