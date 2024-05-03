ظافر ناصر يتحدث عن لقاء جنبلاط - ماكرون... فماذا قال للـLBCI؟

أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أن فرنسا تحاول لعب دور بشأن التوصل الى حل في جنوب لبنان خصوصا بعد الورقة الفرنسية التي قدّمت الى لبنان عبر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي، وبالتالي هناك لقاءات مع القيادات اللبنانية المعنية بشكل مباشر.



وعن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، قال: "الدعوة أتت من الرئاسة الفرنسية"، مشيرا الى أن التواصل مع القيادة الفرنسية لم ينقطع طيلة الفترة الماضية".



وذكر ناصر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI أن "الموضوع الأساسي في اللقاء كان الحرب في الجنوب اللبناني، وقرار 1701 والدور الفرنسي على هذا الصعيد، والمبادرة الفرنسية".



ولفت الى ان "التناغم بين الاميركيين والفرنسيين لا يبدو ثابتًا".



وقال ناصر: "يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة، كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية".



واشار الى أننا "نختلف مع حزب الله في كثير من الامور ونحن أول من دعاه الى عدم توسيع رقعة الحرب في الحدود الجنوبية، ولكن موضوع الجنوب يحتاج الى تقييم مختلف من قبل القوى السياسية والمشكلة هي اسرائيل وليس حزب الله".



وكشف أنه "خلال لقاءنا الحاج صفا لم نتناول موضوع لقاء معراب بل ملف النازحين وملف جبهة الجنوب".