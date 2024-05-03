جوزيف جبيلي للـLBCI: لقاء معراب نجح

أكد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي أن لقاء معراب نجح، لافتا الى أن شريحة كبيرة من اللبنانيين شاركت في اللقاء.



وذكر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن اللقاء الذي جاء تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان" تحدث عن هواجس اللبنانيين وعن الوضع الأمني والإقتصادي وعن وضع الجنوب ووضع النازخين السوريين والقرار 1701 كمخرج لأزمة الجنوب خصوصا.



وقال: "من لم يشاركوا في اللقاء كالرئيس فؤاد السنيورة على سبيل المثال، فإن موقفهم من فريق الممانعة ومن سلاح حزب الله ومن ما صدر في بيان اللقاء هو موقف متضامن".

وتحدث جبيلي عن اللقاء الذي جمع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في معراب، مشيرا الى أن اللقاء دام أكثر من ساعة ونصف وكان هناك ترحيب بلقاء معراب. ولفت الى أنه جرى عرض لكل المواضيع اللبنانية والإقليمية والدولية خصوصا الملف الرئاسي ودور اللجنة الخماسية ووضع الجنوب بالإضافة الى القضية الفلسطينية.