يوحنا العاشر في رسالة الفصح: نصلي ليرفع الله عن عالمه ويلات الحروب ويبلسم النفوس بشذا سلامه

عايد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر بالفصح في رسالة بعنوان "فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحاً شريفاً، فصحاً فاتحاً لنا أبواب الفردوس فصحاً مقدّساً جميع المؤمنين".وقال: "دعوتنا اليوم أن ينظرَ كل منا في يوم القيامة معاني الحياة التي أرادها المسيح يسوع سيدُ الخليقة في جبلته. نحن أبناء النور وأبناء الحياة رغم كل شيء. نحن أبناء الحياة ما دمنا في كنف من قال لنا في إنجيله "أنا الطريق والحق والحياة". من جراحه نستقي عيشنا ومن مجد صليبه نتشح المجد ومن بهاء قيامته نتردى النور. في يوم الصلب المجيد، فاتحة درب القيامة نذكر كل من هم في المصلوبية. نصلي من أجل المخطوفين ومنهم أخوانا مطرانا حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المخطوفان منذ أحد عشر عاماً. نصلي معكم من أجل أن يرفع الله عن عالمه ويلات الحروب ويبلسم النفوس بشذا سلامه العذب. نسأل الرحمة الإلهية والملكوت السماوي لإخوتنا وأحبتنا جميعِ الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية إلى ملقى نوره القدوس".