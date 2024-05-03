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سلوم يمنع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة
أخبار لبنان
2024-05-03 | 07:43
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سلوم يمنع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة
منع نقيب الصيادلة جو سلوم، الصيادلة من "الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة".
وأصدر بيانا قال فيه: "عملاً بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية، والتي تنصّ على منع الدعاية لايّ صيدليّة، أو الترويج لأي منتج دوائي، او متمّم غذائي ، او مستحضر طبّي، وبعدما كثرت في الآونة الاخيرة المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي على كافة أنواعها، ما يعرّض صورة ودور الصيدلي، وكذلك صحّة المريض".
وأضاف: "نتمنى على الزملاء الاحبّاء الامتناع الفوري، عن كل أشكال الدعايات والترويج لاي منتج، تحت أي ظرف، واقفال كل الصفحات المخصّصة لذلك، وكذلك الامتناع عن الظهور الاعلاني او الاعلامي للصيدلي، تحت طائلة المحاسبة والملاحقة بحسب قوانين مزاولة مهنة الصيدلة".
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