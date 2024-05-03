الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان شدد على الأمن: لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة

أخبار لبنان
2024-05-03 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان شدد على الأمن: لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المفتي قبلان شدد على الأمن: لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أكد فيها أن "التوجه نحو مكة للصلاة معناه أن لا نتوجه بالعلوم والتقنية والصناعة والطب وغيرها إلى أوروبا أو أميركا بل أن تكون بلادنا عواصم منبع العلم والإمكانات، القادرة على تطويع الطبيعة والعلوم من أجل الإنسان، وطالما أن الصلاة دليل الريادة العميقة يجب أن تكون عقول المسلمين دليل أكبر للإمكانات العميقة التي تليق بأفضل دين ومؤمنين على مستوى العالم".

وقال في خطابه السياسي للحكومة والأجهزة الأمنية وللقوى السياسية كافة: "أهم مطلوب اليوم هو الأمن، ثم الأمن ثم الأمن، والبلد بلا أمن كالجسد بلا رأس، والأمن السياسي والجنائي وأمن الأسواق والاستثمارات والأمن الاجتماعي وأمن اليد اللبنانية العاملة أكبر مطالب المصلحة الوطنية العليا؛ وبلدنا عيش مشترك، والمسيحي والمسلم عائلة وطنية، ولا بد من التلاقي لحماية هذه العائلة وضمان إخراج البلد من أسوأ كارثة في تاريخه".

وتوجه للقوى السياسية معتبرًا أنه "يجب أن نجتمع كعائلة وطنية، حتى ننتهي من المشهد الانقسامي، ويجب أن نتعامل بكل استحقاقاتنا الوطنية كلبنانيين لا طائفيين، وأي اصطفاف حاد من شأنه ضرب ما تبقى من مصالح البلد العليا، ولا بديل عن الشراكة الإسلامية – المسيحية، فالبلد يقوم على العائلة الوطنية والتي لا بديل عنها، وأولوياتنا اليوم حماية السيادة الوطنية والانتهاء من تسوية رئاسية تليق بشراكة العائلة اللبنانية".

وتوجه للحكومة بالقول: "لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة، وأوروبا شريكة واشنطن بالخراب في سوريا وبالحصار المضروب على لبنان، ويجب أن يأكلها النزوح كما يأكل لبنان. وحذر أصحاب الشأن من لعبة الحارس الأمني والسياسي لأوروبا، مشيرًا إلى أن قضية النزوح بحاجة ماسة إلى حسم، وترف الوقت انتهى، ونحن الآن أمام بلد مهدد بديمغرافيته واستقراره ووضعه الأمني والاقتصادي ولقمة عيشه".

ورأى أنه "لمن دواعي الفخر الوطني أننا أمام معادلة لا سابق لها بتاريخ الجبهة الجنوبية للبنان في وجه تل أبيب، وهي النزوح مقابل النزوح، والدمار مقابل الدمار، وحزام أمني مقابل حزام أمني، والتهجير مقابل التهجير، وسط أكبر نموذج سيادي وأكبر ضمانة تقدمها المقاومة وشعبها ومؤسساتنا الوطنية، وتلك مفخرة لبنان وضمانة كل اللبنانيين".

ووجه كلمة للشعوب العربية قائلًا فيها: "بئس العرب التي لا تنهض لنصرة الضمير الإنساني في غزة وإغاثة نسائها وأطفالها، وبئس الشعوب والجامعات العربية التي تشاهد طلاب أهم الجامعات الأميركية وبعض الجامعات الأوروبية التي تتظاهر من أجل غزة والضمير الإنساني فيما شعوب وطلاب العرب كأنهم أموات. فمتى تنهض العرب! أم أن التطبيع المذل كتم أنفاسها!"

وشدد على أن "زمن التطبيع والتهويل انتهى، وزمن الأمركة في هذه المنطقة يتساقط بسرعة، والشرق الأوسط ملك لشعوبه وليس للأنظمة التي تصر على الخضوع لواشنطن المهزومة، ووحدة الساحات الأميركية وتمويلُها في كل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان انتهى بأسوأ خسارة على الأرض، والحرب بمعناها الاستراتيجي انتهت، والآن نحن في زمن الحرب التكتيكية أي لعبة تحسين الوضعيات فقط. ولبنان والمنطقة يعيشون لحظة تاريخ جديد لصالح دولنا ومنطقتنا".

أخبار لبنان

قبلان

الأمن:

لبنان

بمليار

مسمومة

LBCI التالي
سلوم يمنع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة
وفاة رئيس مجلس إدارة OMT في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-05-02

رئيسة المفوضية الأوروبية: نُعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان وستكون متاحة اعتباراً من العام الحالي وحتى العام 2027 ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-17

المفتي الغزاوي من كهرباء زحلة: نريد تعميم هذا النموذج الناجح في قرانا وكل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-10

المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان في خطبة العيد: حذاري الشحن الطائفي وأخذ البلد الى فتنة ولا بد نشكر الجيش اللبناني على حماية البلد

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-08

المفتي قبلان: نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء للسلم الأهلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:52

مجموعة OMT تنعى معوّض: نتعهّد بأن نستمرّ بوفاء لمسيرته الرائدة

LBCI
أمن وقضاء
08:38

مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان

LBCI
أمن وقضاء
08:17

يروّج المخدرات في صيدا ومحيطها... هذا مصيره

LBCI
أخبار لبنان
07:43

سلوم يمنع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:44

وزارة التربية أعلنت مواعيد الامتحانات الرسمية الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية

LBCI
آخر الأخبار
14:43

ميقاتي لجدل: كنا على استعداد للقيام بالانتخابات البلدية ويجب أن نضع قانونًا جديدًا وحديثًا لهذه الانتخابات على سبيل المثال ضمن لائحة مغلقة ومختطلة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-01

أول عمليات توقيف مهاجرين بالمملكة المتحدة قبل ترحيلهم إلى رواندا

LBCI
أخبار دولية
04:45

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتخطيط لشن هجمات ضد سفاراتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

احتجاجات طلاب الجامعات حول العالم مستمرة... والاعتقالات وصلت الى الـ٢٠٠٠

LBCI
أخبار لبنان
04:25

ظافر ناصر يتحدث عن لقاء جنبلاط - ماكرون... فماذا قال للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
23:30

لويد أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
02:56

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
14:08

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

LBCI
فنّ
04:33

"أمر بإلقاء القبض على نيشان"... ياسمين عز تنتصر على الأخير قضائياً

LBCI
أخبار لبنان
06:44

وفاة رئيس مجلس إدارة OMT في لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:38

ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية

LBCI
خبر عاجل
13:51

ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً

LBCI
امن وقضاء
13:04

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More