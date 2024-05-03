مجموعة OMT تنعى معوّض: نتعهّد بأن نستمرّ بوفاء لمسيرته الرائدة

نعت مجموعة OMT "ببالغ الحزن والألم أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض"، داعية إلى "مشاركتها الصلاة الجنائزية ليُشركَه الرب في مجد قيامته وذلك يوم الاثنين الواقع في 6 أيّار 2024 عند الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا".



وتُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بين الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوم الأربعاء في قاعة كاتدرائية مار جرجس في بيروت من العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.



وعاهدت OMT في بيانها "فقيدها الكبير أن تستمرّ وفيّة لمسيرته الرائدة وأن تبقى ذكراه ذخيرة صالحة لإكمال هذه المسيرة الناصعة والطويلة من العمل البنّاء والناجح والمثابرة في الخدمة والعطاء والخير العام".