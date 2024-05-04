باسيل: يفتح لبنان البحر وشوفوا كيف الاوروبيين بيدفعوا المليارات للعودة

علّق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الهجرة الموسمية نحو اوروبا، والمليار يورو للبنان، شارحاً أن الدول الاوروبية بحاجتها لليد العاملة الاجنبية في القطاع الطبي أو قطف المواسم الزراعية وغيرها تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد ما يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية.



واضاف: "اوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان "بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك" يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين".



وشدد باسيل على أن لبنان بحاجة لقرار سياسي موحّد، وقال: "افلتوا كم الف سوري وشوفوا كيف الاتحاد الاوروبي بيركع!، بتطلعوا هلقد رخاص وبتقبلوا بمليار يورو؟ يفتح لبنان البحر وشوفوا كيف الاوروبيين بيدفعوا المليارات للعودة بدل المليار للبقاء".

واشار الى أن على الحكومة السورية ان توقّر اماكن لاستقبال النازحين، وعلى الاتحاد الاوروبي ومفوضية اللاجئين ان تموّل عودة النازحين الاقتصاديين. وتفك الحصار عن سوريا لإعادة اعمارها واستقبال شعبها.