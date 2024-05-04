المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري، في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.



وشدد المجلس الشرعي على أن "التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي"، داعيا الكتل اللبنانية الى حسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه.



واعتبر في بيان تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ زيد بكار زكريا، أن الاستمرار في الشغور الرئاسي أمر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة،



ودعا القيادات السياسية الى وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج، والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.



وأكد المجلس الشرعي "أهمية مفاعيل المبادرات الداخلية والخارجية، وخصوصا ما تقوم به اللجنة الخماسية من جهود ومساع خيرة على أمل أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع لبنان فيه".



وشدد المجلس الشرعي على ضرورة الالتزام بالأخلاق وبالمبادئ العامة التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء لحماية الأسر من التفكك والخراب والضياع.



وناشد المجلس الشرعي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري الى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".



وأعرب المجلس الشرعي عن تخوفه من توسيع العدوان الصهيوني على لبنان. وأبدى تعاطفه وتضامنه مع أهل الجنوب "الصامدين والصابرين لمواجهة الأفعال والنوايا الصهيونية تجاه لبنان وجنوبه" .



ودعا المجلس الشرعي الى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه وتحرير أرضه. ودان بقوة جرائم حرب الإبادة الجماعية وجريمة العصر الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المناطق المحتلة. وقدّر المجلس جهود الدول العربية الشقيقة والصديقة وانتفاضات طلاب الجامعات والشعوب الحرة في العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد والصابر ودعم قضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف.