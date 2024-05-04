الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان

أخبار لبنان
2024-05-04 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري، في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية. 

وشدد المجلس الشرعي على أن "التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي"، داعيا الكتل اللبنانية الى حسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه. 

واعتبر في بيان تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ زيد بكار زكريا، أن الاستمرار في الشغور الرئاسي أمر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة،

ودعا القيادات السياسية الى وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج، والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.

وأكد المجلس الشرعي "أهمية مفاعيل المبادرات الداخلية والخارجية، وخصوصا ما تقوم به اللجنة الخماسية من جهود ومساع خيرة على أمل أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع لبنان فيه".

وشدد المجلس الشرعي على ضرورة الالتزام بالأخلاق وبالمبادئ العامة التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء لحماية الأسر من التفكك والخراب والضياع.

وناشد المجلس الشرعي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري الى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".

وأعرب المجلس الشرعي عن تخوفه من توسيع العدوان الصهيوني على لبنان. وأبدى تعاطفه وتضامنه مع أهل الجنوب "الصامدين والصابرين لمواجهة الأفعال والنوايا الصهيونية تجاه لبنان وجنوبه" .

ودعا المجلس الشرعي الى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه وتحرير أرضه. ودان بقوة جرائم حرب الإبادة الجماعية وجريمة العصر الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المناطق المحتلة. وقدّر المجلس جهود الدول العربية الشقيقة والصديقة وانتفاضات طلاب الجامعات والشعوب الحرة في العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد والصابر ودعم قضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار لبنان

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

انتخاب

رئيس

النزوح السوري

LBCI التالي
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-10

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-02

ميقاتي لجدل: هناك استحالة في التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية لكن لبنان معتاد على المفاجئات فقد نفق يومًا ونجد دعوة للانتخاب واتمنى ان يُنتخب رئيس في أسرع وقت ممكن

LBCI
أخبار دولية
2024-05-02

رئيس المركزي الأميركي: الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على قرارات الفائدة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-01

حنكش ناقش ملف النزوح السوري مع رئيس اللجنة البرلمانية القبرصية للعلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:24

سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: "الاقتصاد" هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي

LBCI
امن وقضاء
09:24

في جديد "التحرّش على تيك توك".. القضاء يُكلّف "المعلوماتية" بحذف حسابات

LBCI
أمن وقضاء
09:05

تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:57

سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم

LBCI
فنّ
2024-02-10

كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"

LBCI
فنّ
2024-04-27

فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-01

هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا "مونة" بين بري وجنبلاط لكن هناك تلاقي وتعارض في الملفات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:15

فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين

LBCI
أخبار لبنان
05:23

باسيل: يفتح لبنان البحر وشوفوا كيف الاوروبيين بيدفعوا المليارات للعودة

LBCI
أخبار دولية
00:15

بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ما هو الـ Blue economy وكيف يمكن للبنان الإستفادة منه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

Byblos Spring festival مهرجان لجميع الأعمار ولقضاء وقت ممتع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:34

واشنطن والرياض... هل تكون تل أبيب ثالثتهما؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:15

فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
13:17

كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟

LBCI
حال الطقس
02:23

منخفض جوي جديد...

LBCI
منوعات
16:35

متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"

LBCI
منوعات
14:56

قبل 3 أشهر من زفافها... معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر: رسائل إباحية وواقع صادمة!

LBCI
منوعات
05:00

غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أين ستصرف المليار يورو؟

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More