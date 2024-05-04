الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: "الاقتصاد" هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي

أخبار لبنان
2024-05-04 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: &quot;الاقتصاد&quot; هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: "الاقتصاد" هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في العاصمة القطرية - الدوحة، مع رئيس جمعية المحامين القطرية مبارك السليطي، وبحثا في توأمة التعاون بينهم وبين نقابة المحامين في لبنان "لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين"، وذلك اهتماماً من الوزير سلام بهذه الخطوة كونه محاميا دوليا قبل أن يكون وزيرا في الحكومة اللبنانية.

وقال سلام: "المحامي هو حامي العدالة والإستقلالية، لذلك، وإيماناً بضرورة حضور النقابة في أي حدث لتسهيل التبادلات ذات الطابع القانوني وتعزيز تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون والاجتهاد وتنظيم ورشات عمل للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين، قمنا بهذه الخطوة، لاستكمال علاقة الأخوة بين لبنان وقطر ووضع علاقاتنا وقدراتنا في خدمة شَعبينا وجذب استثمارات اشقائنا العرب والخليجيين، ومنهم الأخوة القطريون".

أضاف: "كلنا نعلم ان رأس المال جبان، لذا لا بد من تهيئة أرضية القانون والعدالة عبر تعزيز الثقة بالقضاء وتطوير سبل احقاق العدالة وتحسين أدائها، فهو الرافعة الاساسية للتنمية وجذب الاستثمارات المواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات على تنوعها، عبر تسهيل الوصول الى أبواب القانون والعدالة وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات عصرنا، وملاءمتها للالتزامات الدولية وما له علاقة بحقوق الإنسان، والبت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، بالاعتماد على ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وهذا ما يعتبر الحصن المنيع والحامي للمستثمرين في لبنان، ولا بد أن يكون هذا النشاط والجهد من أهداف تعاون النقابتين القطرية واللبنانية".

وأشار الى أنه "تأكيداً على نيّة الدولة اللبنانية اليوم وفي المستقبل على مواكبة العصر، فإن التوجه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عمل جدي وجهد واعد في لبنان ومثال على ذلك، أن وزارة الاقتصاد اتخذت هذه الخطوة، وهي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي ونحو الحوكمة الإلكترونية، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحد من الفساد والهدر وإضاعة الفرص والوقت".

وقال الوزير سلام: "هذا مشوارنا بلبنان الجديد، وجهة الاستثمار وفرصة للاستفادة من عوامل وحوافز مغرية عدّة في بُنيَة سوق الإستثمار اللبناني ومنها: الكلفة المتدنية لليد العاملة اللبنانية، توافر طاقات شابة من حمَلة الشهادات العليا، والمسألة الضريبية المعقولة نسبيا واستمرار حرية التحويل المالي من لبنان وإليه".

واختتم اللقاء بالمبادرة والمباشرة على التعاون، مؤكدين أن الاجتماع "سيرسم للبلدين مستقبلاً زاهراً وزاخراً في تبادل التجارب والإجتهادات الغنية والمتينة على مستوى الغرف والمحاكم والتأكيد من جهة أخرى أن لبنان وجهة للاستثمارات القطرية بارشادات النقابتين".

أخبار لبنان

أمين سلام

الدوحة

LBCI التالي
الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بات جاهزاً (الانباء الالكترونية)
الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:01

رويترز: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة وما إذا كانت ستواصل الوساطة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-02

وزير الإقتصاد إلتقى وفد سلطنة عمان في منتدى الإقتصاد في الدوحة: فرصة للتشاور ومد جسور التعاون

LBCI
أخبار دولية
2024-04-29

معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق في أيار

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-23

المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا مبرر لإنهاء تواجد مكتب حماس في الدوحة طالما استمرت جهود الوساطة القطرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:46

وصول شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند البطريركي

LBCI
أخبار لبنان
14:08

انتشال جثة فتى سوري قضى غرقا في بركة مياه زراعية في عندقت العكارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-16

رجل أعلن عقد قرانهما... هل تزوّجت شمس الكويتيّة بشكلٍ مفاجئ؟

LBCI
آخر الأخبار
04:18

زهران للـ LBCI : النقاش وراء الكواليس على تركيبة الحكومة والحكم وهوية الرئيس تحدد ذلك وبالتالي ليس مهمّا من الرئيس بل كيف يأتي وبِمَن يأتي

LBCI
أخبار دولية
00:42

الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون "التأثير الأجنبي": "لا للحكومة الروسيّة!"

LBCI
آخر الأخبار
03:50

زهران للـ LBCI عن الهجرة الموسمية: خللي اللبناني يقطف الكرز والفريز ببلده أحسن وذات الكلفة اذا منحسب تكاليف السفر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:15

فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:23

منخفض جوي جديد...

LBCI
منوعات
16:35

متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"

LBCI
منوعات
05:00

غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟

LBCI
منوعات
16:52

وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها

LBCI
امن وقضاء
16:00

الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More