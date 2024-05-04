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عدد من نواب التغيير عن موقف الحكومة من ملف النازحين والهبة الأوروبية: مصيبة وطنية
أخبار لبنان
2024-05-04 | 11:29
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عدد من نواب التغيير عن موقف الحكومة من ملف النازحين والهبة الأوروبية: مصيبة وطنية
في بيان صادر عنهم، وصف النواب ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف موقف الحكومة من ملف النازحين والهبة الأوروبية بأنها مصيبة وطنية وصفقة قبلت بها الطغمة الحاكمة التي باعت اللبنانيين بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدولي عله يغفر خطاياها، إذ قايضت أمن وإستقرار ومستقبل اللبنانيين بثلاثين من الفضة.
ودعا النواب إلى وضع استراتيجية حكومية لتنظيم عودة النازحين الآمنة إلى وطنهم، وحذروا من الإنجرار في الكلام المعسو، ومن هؤلاء المتواطئين على الأمن القومي وعلى كينونة لبنان وديمومته، على رأسهم رئيس الحكومة بالشراكة مع رئيس المجلس النيابي وحلفائهم في الحكومة من القوى السياسية، وكل المشتركين معهم من مسؤولين وأمنيين.
أخبار لبنان
التغيير
الحكومة
النازحين
والهبة
الأوروبية:
مصيبة
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