ميقاتي تمنى على بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين

إتصال هاتفي بين ميقاتي وبري

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا في خلاله بالأوضاع الراهنة.



وخلال الاتصال، تمنى ميقاتي على الرئيس بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك "من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة".