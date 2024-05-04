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وصول شعلة النور المقدس إلى كنائس مرجعيون وحاصبيا وأديرتهما

أخبار لبنان
2024-05-04 | 16:40
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وصول شعلة النور المقدس إلى كنائس مرجعيون وحاصبيا وأديرتهما
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وصول شعلة النور المقدس إلى كنائس مرجعيون وحاصبيا وأديرتهما

وصلت شعلة النور المقدس وصلت إلى كنائس واديرة قرى وبلدات قضاءي مرجعيون وحاصبيا، حيث كان في استقبالها كهنة الرعايا في كل من دير ميماس، برج الملوك، جديدة مرجعيون، ابل السقي، حاصبيا وراشيا الفخار وحشد من المؤمنين.

وحمل الشعلة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى القضاءين الآب غريغوريوس سلوم بمؤازرة من الجيش اللبناني وأمن الدولة، وتبارك منها المؤمنون وأشعلوا الشموع وأقاموا القداديس.
 

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