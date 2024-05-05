المطران عودة: "كيف منحكي بالديمقراطية اذا في جماعة تيوقفو الانتخابات بقولولنا في حوار؟"

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداس الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة.وأشار عودة في عظته إلى أن البعض استساغ الفراغ مؤكّدًا على أن لبنان بحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم وأولى واجبات النواب الإجتماع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة، خصوصاً وكأنّ البعض استغنى عن وجود رئيس.واضاف: "لن ينهض البلد ما لن ينتظم عمل مؤسسات الدستورية وحسن اداء الموظفين لكننا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيس بسبب الصراعات السياسية والفوضى وفرض بدع لا ينص عليها الدستور وتعطيل الدستور واخضاعه للمصالح وتداخل الصلاحيات".وسأل: "كيف منحكي بالديمقراطية اذا في جماعة تيوقفو الانتخابات بقولولنا في حوار؟"