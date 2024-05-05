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الراعي دعا إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين

أخبار لبنان
2024-05-05 | 06:09
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الراعي دعا إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين
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الراعي دعا إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين

 دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم ولا لصالح لبنان.

كما دعا إلى "إيقاف الحرب على جنوبي لبنان، ووضع حدّ لهدم المنازل، وتدمير المتاجر، وإحراق الأرض ومحاصيلها، وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم وإتلاف جنى عمرهم في ظرف اقتصادي سبق وأفقرهم".

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