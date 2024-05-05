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قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير

أخبار لبنان
2024-05-05 | 06:51
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قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير
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قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير

كما كلّ عام، اقيم قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير الذي شارك فيه المسيحيون بمختلف مذاهبهم.

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