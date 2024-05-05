في سياق مبادرة مخزومي... وفد نيابي يتوجه إلى نيوروك وملفات عدة على طاولة البحث

في سياق المبادرة السياسية التي كان قد أطلقها النائب فؤاد مخزومي لإطلاع المسؤولين في الدول والمنظمات المؤثرة على ما يعانيه لبنان جراء الشغور الرئاسي وعدم تطبيق القرار ١٧٠١ وأزمة النازحين السوريين، يتوجه إلى نيويورك الاثنين وفد نيابي موسع يمثل أحزاب وقوى المعارضة والحزب التقدمي الإشتراكي في زيارة تستمر أسبوعا.



ويلتقي الوفد في خلال الزيارة، مسؤولين في الأمم المتحدة للنقاش في كيفية تطبيق القرار ١٧٠١ والتوصل من خلاله إلى حل طويل الأجل في جنوب لبنان يسمح بوقف الحرب الدائرة حاليا.



أيضا، سيكون نقاش في تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان والدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات الأمم المتحدة في التخفيف من وطأة هذه التداعيات وتوطين النازحين في بلدان ثالثة وإعادتهم إلى بلادهم.



وستكون للوفد أيضا لقاءات مع مسؤولين أميركيين ومع مؤسسات تعنى بالوضع في الشرق الأوسط.