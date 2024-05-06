العبسي في قداس الفصح من القاهرة: نصلي من أجل الذين يقضون ضحية الظلم والحقد والبغض

ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي، رتبة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية القيامة في القاهرة في المقر البطريركي.



بعد الانجيل المقدس، قال العبسي: "ما هو الجديد الذي بشرت به القيامة؟ زالت إمبراطوريات وممالك وحلت محلها دول عظمى أخطر فتكا وسوءا. مات تجار جشعون وقامت شركات ومؤسسات عالمية أكثر جشعا. فقراء العالم لم ينقص عددهم لا بل ازدادت نقمتهم ازاء الغنى الفاحش الذي لا يخجل من ابراز ذاته بشتى الوسائل. والمهمشون والمنبوذون والمستغلون والمستضعفون ومن اليهم يزدادون. وقس على ذلك من مظاهر الشر في العالم. ومع ذلك فإنا نحن المسيحيين ما زلنا نقول ونؤمن ونعلم علم اليقين أن شيئا ما حصل بقيامة المسيح".



وأضاف: "التغيير الجذري الذي أجرته القيامة في الانسان، أعني ولادة الانسان الحر من الله وتبني الله له، قد ولد بدوره بعدا انسانيا لم تكن البشرية قد عرفته، هو بعد الفرح. فالمسيحية المبنية على قيامة المسيح هي وحدها من دون سواها من الأديان قد طبعها الفرح".



وتابع العبسي: "نصلي في هذا اليوم المقدس بعضنا من أجل بعض. نصلي من أجل كنيستنا الملكية والكنيسة الجامعة، من أجل المسؤولين عنا، من أجل حكام العالم ومن أجل الذين يقضون ضحية الظلم والحقد والبغض واللامبالاة والتعجرف والتمييز العنصري والحرمان من الماء والغذاء والدواء لاسيما في هذه الأيام أبناء فلسطين وغزة والسودان".