الراعي للمسؤولين: لانتخاب رئيس للجمهورية والتعالي عن المصالح الشخصية

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الاحتفالي بعيد سيدة لبنان في بازيليك سيدة لبنان - حريصا.وفي عظته، دعا الراعي المسؤولين الى انتخاب رئيس للجمهورية والتعالي عن المصالح الشخصية.