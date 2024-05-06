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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تعرض منشآت مياه نبع الطاسة لأضرار وندعو لحصر إستخدام المياه بالخدمة فقط
أخبار لبنان
2024-05-06 | 05:54
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تعرض منشآت مياه نبع الطاسة لأضرار وندعو لحصر إستخدام المياه بالخدمة فقط
توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى المشتركين والمواطنين المستفيدين من مياه نبع الطاسة معلنةً عن "تعرض محيط منشآت مشروع نبع الطاسة لغارات جوية أدت الى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات، والخزان وبعض خطوط الضخ، والتي نتج عنها أيضًا انتشار رائحة كريهة قوية في المحيط."
ومحافظةً على صحة المواطنين وكتدبير احتياطي، نصحت المؤسسة الجميع "بالاقتصار في استخدام المياه على "الخدمة" وتجنب استخدامها للشرب أو الطهي أو كل ما يرتبط "بالمأكولات والمشروبات"، إلى حين انتهاء المؤسسة من اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية والتأكد من سلامة المياه، على أن تصدر بيانًا مفصلًا حول النتائج فور جهوزها.
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