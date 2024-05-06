عودة: البطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته وليست في شن الحروب

عودة: لبنان بحاجة الى تضافر الجهود لا الى تبادل التهم والمسؤوليات

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأثوذكس المطران إلياس عودة أن بلدنا يحتاج الى من يؤمن به كملجأ آمن لأبنائه وكمظلة واقية وحضن يحمي، معتبرا أن هذا يحتاج الى عمل دؤوب لإعادة الثقة الى نفوس الذين هاجروا منه كي يعودوا وينهضوا به عوضا من تشجييع الموجودين على الهجرة الموسمية أو الدائمة.



وقال: "الخطوة الأولى في مسيرة إعادة الثقة هذه، هي أن يؤمن اللبنانيون والمسؤولون والزعماء أولا بأن لبنان هو وطنهم الوحيد، وبأن واجبهم المحافظة عليه وصون حدوده واحترام دستوره وتطبيق قوانينه على كل الموجودين على أرضه، لا العمل بمنهج التعطيل والتأجيل والتمديد والتجديد".



كلام عودة جاء خلال ترؤسه قداسا لمناسبة اثنين الباعوث وعيد القديس جاورجيوس، في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة.



وشدد عودة على أن لبنان بحاجة الى تضافر الجهود لا الى تبادل التهم والمسؤوليات، مشيرا الى أن البطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته واستغلال خيراته أو وضع خطط لا تطبق وليست في ترهيب القضاء وإخفاء الحقيقة بتعطيل التحقيق في تفجير بيروت وليست في شن الحروب".



ولفت الى أن البطولة تكون في الإعتراف بسبب الأزمة وفي تحديد مسبّبيها وفي تظهير كيفية الخروج منها وفي اتخاذ القرار الجريء بقول الحقيقة ولا شيء غيرها.