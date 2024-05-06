بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية... وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال شهداء لبنان

في مناسبة ذكرى شهداءِ الصحافة اللبنانية في السادس من ايار، وضع مجلسا نقابتي الصحافة ومحرريّ الصحافة اللبنانية، إكليلًا من الغار على قاعدة تمثالِ شهداء لبنان في الساحةِ التي تحملُ اسمَهُم في العاصمة بيروت.