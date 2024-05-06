"سيدة الجبل": حل النزوح السوري يبدأ بضبط الحدود

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية.



ورأى المجتمعون أن "حل النزوح السوري في لبنان يبدأ بضبط الحدود اللبنانية - السورية تنفيذًا للدستور والقرار 1680 وإقفال المعابر غير الشرعية التي يمسك بها "حزب الله" والنظام السوري. يعود هذا الفلتان الحدودي الى احتلال القرار الوطني من قبل إيران، بواسطة "حزب الله"، التي تحاول استغلال كل الأمور ومن ضمنها ورقة النزوح السوري لتحسين شروط مفاوضاتها مع الخارج".



وطالبوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بالإلتزام بما صرح به لناحية تنفيذ القانون اللبناني على كل مواطن سوري غير شرعي على مساحة لبنان".



وأشار اللقاء إلى أنه "يتابع تطورات الامور الخطيرة في المنطقة، والتي تضعنا على حافة الهاوية على كل المستويات"، مؤكدًا ان "لا خلاص للبنان إلا بالوحدة الداخلية والتمسك الحرفي بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1680 و1701".

