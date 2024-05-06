الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: مستمرون بتحركاتنا حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي

أخبار لبنان
2024-05-06 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: مستمرون بتحركاتنا حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جعجع: مستمرون بتحركاتنا حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان على أن "موقف القوات من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدل مع مليار يورو او عشرات المليارات، ولا يتغير مع طلب أو تمن دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، والقابل للنقاش فحسب هي المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان".

وقال: "بعدما وجدنا ولمسنا ان من حكم وتحكم لسنوات تقاعس عن تحمل مسؤولياته ولم يُقدم على أي خطوة عملية خارج المزايدات السياسية، بدأنا مجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزرات المعنية، ونحن مستمرون في كل ما نقوم به حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان".

وأكد أن "ما بدأناه لن يتوقف لا مع تمنيات دولية ولا مع مليارات أممية، لأن لا أولوية تعلو على أولوية الهوية اللبنانية والسيادة اللبنانية والأمن اللبناني".
 

أخبار لبنان

مستمرون

بتحركاتنا

إخراج

مهاجر

LBCI التالي
سيمون أبي رميا لـ"الأنباء" الكويتية: المليار يورو من الاتحاد الأوروبي "رشوة"
تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-27

جعجع: هناك تقريبا ما بين 15 و25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة للدولة وعلى واحد من هذه المعابر مرت جثة الشهيد باسكال سليمان

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-27

جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا

LBCI
منوعات
2024-03-12

مهاجرة غير شرعية تسببت بكارثة... صدمت ابن الـ12 عاماً وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
2024-05-04

تظاهرة في وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:18

زغرتا شيّعت رئيس مجلس إدارة OMT

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

تسعة موقوفين في شبكة اغتصاب الاطفال واجراءات قضائية جديدة مرتقبة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-05-01

بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!

LBCI
امن وقضاء
2024-04-11

قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الرغبي توتش تتوسع وقريباً منتخب لبنان للرغبي الى بطولات عالمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

ايران والنوويّ… إلى الواجهة مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الرغبي توتش تتوسع وقريباً منتخب لبنان للرغبي الى بطولات عالمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أوروبا تخاف من الصين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاحتجاجات في الجامعات الأميركية تستمر وحفلات التخرج تتوقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من قلب خيمة في رفح تامر ينال الماجستير: سلاح العلم اقوى من جرائم الاحتلال!

LBCI
أخبار لبنان
13:18

زغرتا شيّعت رئيس مجلس إدارة OMT

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

غزة مدمّرة.. فمن يبني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

اجتياح رفح... هل بات حقيقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:35

حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة

LBCI
خبر عاجل
01:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

LBCI
حال الطقس
02:07

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:00

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

LBCI
فنّ
06:06

كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

LBCI
امن وقضاء
11:52

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

LBCI
موضة وجمال
10:25

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More