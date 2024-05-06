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الحوت: الجماعة الاسلامية ليست تحت إمرة حزب الله وقراراتها كلّها ذاتية

أخبار لبنان
2024-05-06 | 15:49
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الحوت: الجماعة الاسلامية ليست تحت إمرة حزب الله وقراراتها كلّها ذاتية
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الحوت: الجماعة الاسلامية ليست تحت إمرة حزب الله وقراراتها كلّها ذاتية

أكّد النائب عماد الحوت أنّ، الجماعة الاسلامية لم تُطلق الرصاص في عكّار أثناء التشييع لأسباب عديدة، منها قانونية اخلاقية واقتصادية.

 

وأوضح، في برنامج عشرين ٣٠، عبر الـLBCI أنّ قوات الفجر موجودة على الحدود مع فلسطين المحتلة بعلم الجيش اللبنانيّ.

 

وقال: “لا عمل لها، لكنّها بانتظار أن تصبح الدولة قادرة على القيام بدورها في مواجهة إسرائيل إذ إنّها واجهتها سابقًا.”

 

وشدّد على أنّ الجماعة ليست تحت إمرة “حزب الله” وقراراتها كلّها ذاتية.

 

كما شدّد على عدم وجود غرفة عمليات مع الحزب في شأن القصف في الجنوب.

 

وقال الحوت: “نسّقنا في الآونة الأخيرة مع الحزب فقط كي لا تقع تضاربات.”

 

وندّد باستخدام الرصاص وباستخدام السلاح بوجه أيّ شريك في المجتمع أمر مرفوض أيضًا.

 

ولفت إلى أنّ الجماعة مؤمنة برؤية وطن ولم تندم على نزولها على الساحات عام 2019 ولكن اليوم هناك ظرف خاص ومن الطبيعيّ أن يكون هناك حماس في خطابها.

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