انخفاض اضافي باسعار المحروقات

شهدت اسعار المحروقات اليوم انخفاضًا طفيفاً إذ انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 17000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 38000 ليرة لبنانية في حين انخفض سعر قارورة الغاز 15000 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1760.000 ليرة لبنانية.



- بنزين 98 أوكتان:.1798.000 ليرة لبنانية.



- المازوت: 1483.000 ليرة لبنانية.



- الغاز: 889.000 ليرة لبنانية.





