الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري الإثنين المقبل

اجتمت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.



وأمام المماطلة واللامبالاة التي يتعاطى بها المعنيون بملف التفرغ، وعلى الرغم من كل الوعود التي أغدقت عليهم منذ بداية العام الجامعي وحتى تاريخ اليوم بقرب إقرار هذا الملف إلا أن ذلك لم يتحقق، ولأنهم لم يعدوا يملكون ترف الوقت مع نهاية العام الجامعي، ورفضًا لكل استهتار بمصير الأساتذة المتعاقدين، قررت اللجنة:



١- إعلان الإضراب التحذيري ليوم واحد في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، وذلك نهار الاثنين الواقع فيه ١٣ ايار ٢٠٢٤.



كما أعلنت اللجنة أنها في صدد إعلان الإضراب العام والشامل فور استفتاء الزملاء وأخذ تفويضهم.



٢- الدعوة إلى الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية والتعليم العالي نهار الاثنين الواقع فيه ١٣ ايار ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا للتعبير عن رفض المتعاقدين التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ ولحث مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه.