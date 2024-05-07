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جلسة نيابية في ١٥ ايار لمناقشة الموقف من الهبة الاوروبية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة يوم الاربعاء الواقع في ١٥ ايار ٢٠٢٤ للمناقشة حول الموقف من الهبة الاوروبية.