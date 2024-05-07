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وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

أخبار لبنان
2024-05-07 | 04:45
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وفد من &quot;لبنان القوي&quot; بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
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وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

بحث وفد من تكتل نواب "لبنان القوي" مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله  بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية التي قدمت للبنان وفي ملف النزوح السوري وكيفية مواجهته.

وبعد اللقاء أكد النائب نقولا الصحناوي الذي تحدث باسم الوفد رفض أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي أو مساومة يمس حقوق لبنان، مشيرًا إلى أن الوفد استوضح من الوزير بوحبيب حول شروط الهبة الأوروبية.

كما أكد رفض أي شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنه ملف وجودي.

وشدد على أن ما يتم في لبنان لجهة تطهير شعب بأكمله واستبداله بشعب آخر لا يقل عما يحصل على حدودنا في فلسطين المحتلة من إبادة.

وأشار الصحناوي إلى أن جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق يرفضون ما يحصل في ملف النزوح ويجب أن يرفعوا صوتهم، قائلًا: "نتوقع من الحكومة والوزراء أن يكونوا خط الدفاع الأمامي للشعب اللبناني، فهذا الملف وصل إلى درجة لا تطاق وعلينا جميعًا أن نستنفر لوقف إبادة شعب تتم على مهلها ولكن لا تقل خطورة عما يحصل في فلسطين".

وأشار إلى أن "الوزير بو حبيب وضعنا في بعض التفاصيل لكن الصورة الكاملة لا تزال غير واضحة ونحن نستكمل جولتنا لمتابعة الملف".



أخبار لبنان

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