الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

بمناسبة عيد الفصح، توجه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لزيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ومعايدته.



وتطرق بو صعب والمطران عودة، خلال لقائهما، الى مواضيع عديدة منها الشغور الرئاسي الذي يزيد من الانهيارات في الدولة، كذلك ملف التعينات.