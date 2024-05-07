مياه الجنوب: بدء حملة قمع مخالفات وازالة تعديات في 13 ايار

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن فرقها الفنية ستنفذ ابتداء من تاريخ 13-5-2024، حملة قمع مخالفات وازالة تعديات وتعيير في أحياء بلدات حارة صيدا، الفوار، بقسطا، والشرحبيل كافة، بالاضافة الى الكشف على كل الخطوط والشبكات والوصلات.



وطلبت المؤسسة في بيان "من جميع المواطنين المشتركين تأمين عيار مياه لتركيبه في حال عدم وجود عيار موصول الى العقار خلال مهلة اسبوع من تاريخه".



كما طلبت من "جميع المستفيدين من المياه بدون اشتراك رسمي التقدم من دائرة مياه صيدا وتسوية أوضاعهم تحت طائلة الادعاء أمام الجهات القضائية المختصة، ولا سيما النيابة العامة المالية وتنظيم محاضر ضبط مالية لكل من يقوم بالتعدي على الشبكة دون اشتراك رسمي، أو تركيب موتيرات سحب مياه على الشبكة".