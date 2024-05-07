عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

أكد النائب جورج عدوان أن الوجود السوري أصبح يشكل قضية تطال الهوية والكيان اللبناني اضافة الى انعكاساته على الاقتصاد والوضعين المالي والمعيشي.وتطرق عدوان الى الوضع القانوني لهذا الوجود وكيفية تطبيق القوانين.