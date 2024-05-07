الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اضراب تحذيري لمستخدمي "كهرباء لبنان" لثلاثة ايام اعتباراً من الاربعاء

أخبار لبنان
2024-05-07 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اضراب تحذيري لمستخدمي &quot;كهرباء لبنان&quot; لثلاثة ايام اعتباراً من الاربعاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اضراب تحذيري لمستخدمي "كهرباء لبنان" لثلاثة ايام اعتباراً من الاربعاء

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً تم في خلاله التداول بمستحقات العمال والمستخدمين، واصدرت بيانا رقم (1) سألت فيه "لماذا امام كل مطلب يتعلق بحقوق ومستحقات العمال تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها مستعينة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة".

كما سألت: "لماذا لم تستعن الادارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الاعمال عندما مددت لكل من:

- شركات مقدمي الخدمات ( تمديد بمبلغ حوالى 120 مليون دولار من دون اتباع العمل بقانون الشراء العام وتحت ذريعة عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام)، وهي تعلم ان هذا المشروع لم يحقق اهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واختصرت اعماله على الجباية فقط، علماً ان الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها وأكده رأي ديوان المحاسبة .  فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه؟

- شركة MEP : الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالى 107 مليون يورو، حيث تم التمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة، علماً انها لم تنتج اي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرُم المواطنين من ساعات تغذية اضافية.
 
- شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات حيث تمت الصفقة بحوالى مليوني دولار وبالتراضي ودون اتباع قانون الشراء العام".
 
واشارت الى ان "قانون الشراء العام يطبق فقط على عقد الاستشفاء والطبابة  للعمال والمستخدمين لمؤسسة كهرباء لبنان". وذكرت بأن "خطة الطوارئ لحظت دعما ماليا للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة، حيث حُرم العمال والمستخدمين من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على أداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، ما افقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عدد من الموظفين الى ترك العمل والهجرة". 
 
كما سألت النقابة مجدداً "لماذا دائما عند كل استحقاق يتعلق بالعمال والمستخدمين تسعى الادارة لعدم تطبيقه تحت ذرائع واهية".
 
وتساءلت "أين اصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حالياً في مستوعبات لا تليق بهم صحياً ولا وظيفياً.  النقابة لها تساؤلات في بيان لاحق". 

وختم البيان: "بناءً عليه،  قررت النقابة الاضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال  كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم غد الاربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً.  ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة الا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل الا ما يشكل خطراً على السلامة العامة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تحذيري

لمستخدمي

"كهرباء

لبنان"

لثلاثة

اعتباراً

الاربعاء

LBCI التالي
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
مياه الجنوب: بدء حملة قمع مخالفات وازالة تعديات في 13 ايار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-28

نصار لـ"حوار المرحلة": كل النشاطات السياحية التي نقوم بها في هذه الايام هي نوع من المقاومة وكنا نتمنى كمواطنين أن لا تنعكس الحرب في غزة على لبنان ولكن العدو الاسرائيلي يجد دائما مبررات للاعتداء على سيادتنا

LBCI
أخبار لبنان
08:56

"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
04:13

هيومن رايتش ووتش: غارة قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان "غير قانونية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...

LBCI
أخبار لبنان
08:56

"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
08:36

"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا

LBCI
أخبار لبنان
08:32

الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-06

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-04

وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:20

بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
00:59

الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح

LBCI
أخبار دولية
15:08

أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:35

حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة

LBCI
منوعات
15:17

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
11:52

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

LBCI
موضة وجمال
10:25

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More