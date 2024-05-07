الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني... إطلاق العيادة القانونية في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-05-07 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني... إطلاق العيادة القانونية في جامعة الروح القدس
نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس - الكسليك بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية حفلاً لإعادة إطلاق العيادة القانونية في الجامعة، بتمويل من الجمهورية الفرنسية.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني داخل الأسرة الجامعية وخارجها وتوفير المعلومات القانونية المجانية وتسهيل فهم الأشخاص لحقوقهم وواجباتهم.
كرم
بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، كانت كلمة للأستاذ المحاضر في الكلية المنظّمة ومنسّق العيادة القانونية الدكتور بشارة كرم عرض فيها "للمراحل التي سبقت إعادة إطلاق العيادة بدءًا من المشاركة في مشروع للوكالة الجامعية الفرنكوفونية وصولًا لتأسيس العيادات القانونية وتعزيزها، حيث اجتمعت جامعات فرنسية وعشرات الجامعات العربية التي كنّا من بينها.
كرم
وتحدث بعدها مدير العيادة القانونية المحامي جو كرم منوهًا "بالجهود الفرنسية التي آلت إلى إعادة إطلاق العيادة القانونية في الجامعة.
وفي هذا السياق، اجتمعت جهود الجمهورية الفرنسية مع جامعة الروح القدس - الكسليك ابنة الرهبانية اللبنانية المارونية بهدف تعزيز الوصول إلى القانون للفئة المعرّضة للخطر عبر تأسيس العيادة القانونية. وتمثّل هذه العيادة احترام حقوق الإنسان، الدفاع عن القانون والوصول إليه، القيم التي تجسدها الجامعة والرهبانية وفرنسا".
الأب خوري
من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق والعلوم الإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك الأب وسام خوري أنّ "وجود عيادة قانونية في حرم الجامعة لم يعد خطوة أكاديمية مضافة، بل بات حاجة ملحّة انطلاقًا من نقطتين. أولاً، من الناحية البيداغوجية حيث يشعر طلاب الحقوق أنّ دروسهم هي نظرية بحتة وأنهم منفصلون عن الحياة المهنية. وهنا يظهر دور العيادة القانونية في تقريب النظري من العملي. وهكذا، لا تقتصر مهمة كلية الحقوق على الإعداد الأكاديمي النظري وإعطاء شهادة أكاديمية، بل تشمل الاهتمام بالنضج المهني للعقول الحرّة لقضاة المستقبل والمحامين وكتّاب العدل ورجال السياسة. ثانيًا، من الناحية الاجتماعية، بحيث لا يُمكن لكلية الحقوق أن تكون بعيدة عن الحاجات القانونية للمجتمع الذي تنتمي إليه. فهي مدعوة إلى القيام بدورٍ اجتماعي مسؤول والعمل كميسّر بين المجتمع والقانون، مما يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى المعارف القانونية والحماية التي توفرها العدالة".
بوس
بدورها، عبّرت ممثلة السفارة الفرنسية ماتيلد بوس عن فخرها "بالمشاركة في هذا المشروع بالتعاون مع أربع جامعات فرنسية وأكثر من جهة في فرنسا تُعنى بهذا الموضوع.
كما أكدت دعم بلادها "لهذا النوع من المشاريع التي تملك دورًا اجتماعيًا يدعو إلى نشر العدالة بين الجميع، لا سيما بين الفئات المعرّضة للخطر وإظهار ثقافة الثقة في المؤسسات".
باليو
أما المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو فقد نوّه "بأهمية العيادة القانونية ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط لأنها تعزز حقوق الإنسان، إذ أنها تساعد من لا يمكنه اللجوء إلى القضاء، خصوصًا لأسباب مادية".
وقال: "إنّ هذه العيادة تحفّز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب لخدمة المجتمع، لا سيما لجهة الإرشاد والتوجيه بشأن الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، عمدت الوكالة إلى القيام بعدة مشاريع حول التوظيف وتحسين مهارات الطلاب وتعريفهم على متطلبات سوق العمل".
وأضاف: "تكمن أهمية هذه المشاريع بأنها تولّد شبابًا يتمتعون بنضج مهني عالٍ. كما وإنّ العمل داخل عيادة قانونية يساعد طلاب الحقوق على التعرّف على الجانب النفسي من عملهم، هذا الجانب الذي لا تلحظه المناهج في كليات الحقوق. تتمتّع إذاً هذه العيادة ببعدٍ يتعلق بالمشورة القانونية فهي عبارة عن مساحة لتدريب طلاب الحقوق".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوصول
القضاء
والتعليم
القانوني...
إطلاق
العيادة
القانونية
جامعة
الروح
القدس
التالي
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-19
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-19
مؤتمر عن "إعادة التفكير باللغات والآداب والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-04-29
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-29
ورشة عمل عن أهمية الفن في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-04-26
مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك
أخبار لبنان
2024-04-26
مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك
0
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:04
قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...
أخبار لبنان
09:04
قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...
0
أخبار لبنان
08:56
"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ
أخبار لبنان
08:56
"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ
0
أخبار لبنان
08:36
"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا
أخبار لبنان
08:36
"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا
0
أخبار لبنان
08:32
الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ
أخبار لبنان
08:32
الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:13
اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
أخبار لبنان
08:13
اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
0
آخر الأخبار
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
0
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
0
أمن وقضاء
2024-05-04
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
أمن وقضاء
2024-05-04
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
0
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
0
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
0
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
0
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
2
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
3
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
4
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
5
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
6
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
7
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
8
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More