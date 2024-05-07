الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه

أخبار لبنان
2024-05-07 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه

عقد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسعا في الوزارة مع المديرية العامة للطيران المدني، مجلس الانماء والاعمار، شركة الـMeas ودار الهندسة، حيث جرى البحث في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الاصعدة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للطيران المدني بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار، وكذلك تم البحث في مختلف الاصعدة المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه".

وأكد حمية في خلال الاجتماع على أن التجهيزات اللازمة للمطار والتي يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها، "تشكل بالنسبة لنا أولوية، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه"، مشددا  على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها، والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لحمية

بيروت...

LBCI التالي
بري: لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-05-02

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

LBCI
أخبار دولية
2024-04-28

وقف فوري للحرب ومعاقبة "إسرائيل".. الصفدي يترأس اجتماع "اللجنة العربية الإسلامية" بشأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-28

التحكم المروري: انقلاب سيارة داخل نفق المطار الثاني باتجاه بيروت

LBCI
صحف اليوم
2024-04-25

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...

LBCI
أخبار لبنان
08:56

"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
08:36

"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا

LBCI
أخبار لبنان
08:32

الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-06

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-04

وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:20

بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
00:59

الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح

LBCI
أخبار دولية
15:08

أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:35

حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة

LBCI
منوعات
15:17

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
11:52

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

LBCI
موضة وجمال
10:25

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More