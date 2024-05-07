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اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
أخبار لبنان
2024-05-07 | 08:13
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اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
عقد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسعا في الوزارة مع المديرية العامة للطيران المدني، مجلس الانماء والاعمار، شركة الـMeas ودار الهندسة، حيث جرى البحث في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الاصعدة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للطيران المدني بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار، وكذلك تم البحث في مختلف الاصعدة المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه".
وأكد حمية في خلال الاجتماع على أن التجهيزات اللازمة للمطار والتي يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها، "تشكل بالنسبة لنا أولوية، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه"، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها، والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية".
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