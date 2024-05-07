الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد

أخبار لبنان
2024-05-07 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري: لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري: لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد

أكد رئيس مجلس النواب في خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس والشمال فادي حنا وشوقي فتفت وأعضاء مجلسي النقابتين في زيارة بروتوكولية، أن الصناعة الوحيدة التي يزدهر بها لبنان هي صناعة الإنسان فكيف إذا ما اتيح لهذا البلد ولإنسانه التحرر من القيود الطائفية والمذهبية".
ونوه بري بالأجواء التنافسية والديموقراطيه التي سادت الإنتخابات الأخيرة للنقابتين"، مشددا على "الدور المحوري الذي يجب ان تضطلع به نقابات المهن الحرة ومن بينها نقابتا المحامين والمهندسين في صنع قيامة لبنان وتقديم صورته الفضلى في الداخل والخارج".
 
وجدد التأكيد "أن لبنان ليس بلدا مفلسا، إنما متخلف عن السداد والدفع للمودعين مستحقاتهم التي هي من المقدسات سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسسات ويجب أن تعاد الى أصحابها عاجلا ام آجلا".

وكان تم في خلال اللقاء البحث في شؤون نقابية مطلبية تخص المهندسين.

استقبالات
وكان بري استقبل  السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
واستقبل بري وزيرالخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وبحثا في المستجدات والتطورات السياسية.
 
جلسة مناقشة
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس  النواب الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية وذلك يوم الاربعاء الواقع فيه 15 ايار 2024 الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

مفلسا

متخلف

السداد

LBCI التالي
الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ
اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-04

باسيل: اوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان "بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك" يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-30

غارات إسرائيلية على بلدات ميس الجبل وكفركلا وحولا جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-05

في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...

LBCI
أخبار لبنان
08:56

"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
08:36

"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا

LBCI
أخبار لبنان
08:32

الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

اجتماع موسع لحمية بشأن مطار بيروت... هذا ما تم بحثه

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-06

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-04

وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:20

بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
00:59

الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح

LBCI
أخبار دولية
15:08

أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:35

حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة

LBCI
منوعات
15:17

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
11:52

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

LBCI
موضة وجمال
10:25

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More