بري: لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد

أكد رئيس مجلس النواب في خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس والشمال فادي حنا وشوقي فتفت وأعضاء مجلسي النقابتين في زيارة بروتوكولية، أن الصناعة الوحيدة التي يزدهر بها لبنان هي صناعة الإنسان فكيف إذا ما اتيح لهذا البلد ولإنسانه التحرر من القيود الطائفية والمذهبية".

ونوه بري بالأجواء التنافسية والديموقراطيه التي سادت الإنتخابات الأخيرة للنقابتين"، مشددا على "الدور المحوري الذي يجب ان تضطلع به نقابات المهن الحرة ومن بينها نقابتا المحامين والمهندسين في صنع قيامة لبنان وتقديم صورته الفضلى في الداخل والخارج".



وجدد التأكيد "أن لبنان ليس بلدا مفلسا، إنما متخلف عن السداد والدفع للمودعين مستحقاتهم التي هي من المقدسات سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسسات ويجب أن تعاد الى أصحابها عاجلا ام آجلا".



وكان تم في خلال اللقاء البحث في شؤون نقابية مطلبية تخص المهندسين.



استقبالات

وكان بري استقبل السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري وزيرالخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وبحثا في المستجدات والتطورات السياسية.



جلسة مناقشة

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية وذلك يوم الاربعاء الواقع فيه 15 ايار 2024 الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.