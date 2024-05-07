الخليل: الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ

أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ.



وحثّ المؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق العامة جميعها، التي تستفيد من مساهمات مالية تُلحظ في الموازنة، إيداع وزارة المالية، قبل نهاية أيار الحالي، مشاريع موازناتها مرفقة بالمستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة المرتبطة بنفقاتها وإيراداتها.



ولفت إلى أنّ مديرية المحاسبة جاهزة اعتبارًا من اليوم لمناقشة هذه الموازنات.



وشدّد الخليل على دور الإدارات والمؤسسات العامة في الظروف، التي تمر بها البلاد، في التخطيط والمساهمة في إعداد مشروع موازنة واقعيّ يلبي الحاجات ويأخذ في الاعتبار الإمكانات التمويلية.



واعتبر أنّ الشراكة والتعاون يبدآن قبل عملية تنفيذ الموازنة عبر تقديم موازنات واقعية لتلك الإدارات، من دون أن تُغفل مشاركة الأطراف من مجتمع مدنيّ وقطاع خاص.



ورأى وجود عدم تحميل موازنة العام 2025 أي أعباء إضافية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، لعدم إحداث أي حاجات تمويلية تفوق قدرة الخزينة على تحملّها، ما يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية تؤدي هذا الغرض مع دفع الخطوات الإصلاحية واستكمال ما بوُشر به في موازنة 2024 لجهة تعزيز الواردات بما يغطي نفقات الخزينة ويحصّن الاستقرارين الماليّ والنقديّ.