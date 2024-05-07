"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

تابع وفد من نواب تكتل "لبنان القوي" جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ.



وزار سفارة الاتحاد الأوروبيّ والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي.



وأعلنت النائبة ندى البستاني، بعد اللقاء باسم الوفد، أنّ الزيارة تأتي استكمالًا للمؤتمر الصحافيّ لرئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل.



كما أعلنت أنَّ الوفد شدّد على عودة اللاجئين السوريين.



وأشارت إلى أنّ تفاصيل الهبة الأوروبية استضاحت.



وبحث في طرف تقريب وجهات النظر في شأن ملف اللجوء.



وأكّدت أنّه سيكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار.