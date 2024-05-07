الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ
أخبار لبنان
2024-05-07 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ
تابع وفد من نواب تكتل "لبنان القوي" جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ.
وزار سفارة الاتحاد الأوروبيّ والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي.
وأعلنت النائبة ندى البستاني، بعد اللقاء باسم الوفد، أنّ الزيارة تأتي استكمالًا للمؤتمر الصحافيّ لرئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل.
كما أعلنت أنَّ الوفد شدّد على عودة اللاجئين السوريين.
وأشارت إلى أنّ تفاصيل الهبة الأوروبية استضاحت.
وبحث في طرف تقريب وجهات النظر في شأن ملف اللجوء.
وأكّدت أنّه سيكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
القوي"
جولته
ملابسات
الهبة
الأوروبية
اللجوء
السوريّ
التالي
قرار بالتشدّد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة شاحنات نقل القمح...
"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
آخر الأخبار
2024-05-02
ميقاتي لـ "جدل": نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-05-02
ميقاتي لـ "جدل": نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-04-08
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
آخر الأخبار
2024-04-08
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
0
أخبار لبنان
2024-04-02
"لبنان القوي": لإسقاط ذرائع العدو عبر فك المسار الميداني بين غزة ولبنان والتشكيك بجدوى حوار بكركي إساءة للبطريركية
أخبار لبنان
2024-04-02
"لبنان القوي": لإسقاط ذرائع العدو عبر فك المسار الميداني بين غزة ولبنان والتشكيك بجدوى حوار بكركي إساءة للبطريركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:36
وفد نيابيّ إلتقى في نيويورك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار لبنان
12:36
وفد نيابيّ إلتقى في نيويورك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
11:22
وزير الخارجية المصري استقبل لودريان... وهذا ما تم بحثه
أخبار لبنان
11:22
وزير الخارجية المصري استقبل لودريان... وهذا ما تم بحثه
0
أخبار لبنان
10:37
أمانات السجل العقاري في جبل لبنان: تسليم أوامر القبض وسندات الملكية واستلام طلبات البدل عن ضائع
أخبار لبنان
10:37
أمانات السجل العقاري في جبل لبنان: تسليم أوامر القبض وسندات الملكية واستلام طلبات البدل عن ضائع
0
أخبار لبنان
10:21
الحلبي إجتمع مع وفد من برنامج الغذاء العالميّ w f p
أخبار لبنان
10:21
الحلبي إجتمع مع وفد من برنامج الغذاء العالميّ w f p
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-25
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-25
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
0
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
0
أخبار لبنان
2023-07-02
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
2023-07-02
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
0
فنّ
2024-04-24
أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!
فنّ
2024-04-24
أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
0
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
0
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
0
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
0
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
2
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
3
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
4
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
5
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
7
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
8
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More