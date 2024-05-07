وفد نيابيّ بمبادرة مخزومي إلتقى في نيويورك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

إلتقى الوفد النيابيّ الذي يزور نيويورك بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي في مقر الأمم المتحدة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو.



ونقاشوا تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان وسيما ما يجري في قطاع عزة وجنوب لبنان، لجهة تطبيق القرار ١٧٠١ وعمل القوات الدولية في جنوب الليطانيّ.



وعرضوا تداعيات أزمة اللجوء السوريّ وطريقة العمل على إعادتهم إلى بلادهم وتقديم مساعدات لهم هناك.