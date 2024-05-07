نقابة المحامين في طرابلس: حريصون على القيم الأخلاقية وحقوق الطفل

توجّه مجلس نقابة المحامين في طرابلس أنّها، إثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين، في لبنان، بالشكر للقضاء والأجهزة الأمنية، الذين يعملون على كشف ملابسات القضية.



وأكّدت النقابة أنّها لن تتوانى عن إتخاذ أيّ قرار أو إجراء من شأنه أن يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها، وفق الأصول القانونية والنقابيّة.



وشدّدت على أنّ ما يُتداول عن تورّط أحد المحامين لم يُثبت حتى الآن ولم يُوّقف.



وقالت: "لن ترضى النقابة بتعرّض أيٍّ من المحامين للإتهام إلّا وفقًا للأصول."



وأضافت: "وفي حال ثبت تورّط أيّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة، لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة."



وطالب مجلس النقابة بتعزيز القوانين، التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.



ودعا الأطراف المعنية إلى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها.