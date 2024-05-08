الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن عطلاً طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني.



ودعت المديرية المواطنين للاتصال على أحد الأرقام التالية للتبليغ عن أي طارئ:



70192912

70192913

70192914

70192915