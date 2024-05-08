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بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..

أخبار لبنان
2024-05-08 | 05:40
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بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق &quot;تيك توك&quot; في لبنان..
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بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان انه "في وقت تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق "تيك توك" في لبنان إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر، يهمّ المكتب ان يؤكد أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" او غيره، ومنعها مواقع الويب او التطبيقات الخاصة يتطلب أمرا قضائيا وفقا للبروتوكولات القانونية. 
وبالتالي، فإن وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرا، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه."

وقال المكتب ان" للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار. 

من جهة ثانية، وحرصاً على حسن استعمال الانترنت، يهمّ مكتب الوزير القرم التشديد على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية اطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما ان هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب.
ويمكن لادارة "تيك توك" ان تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الاهل على التطبيق. "

وبموجب لوائح شركتي الخليوي، شدد مكتب الوزير القرم على "ضرورة ان يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عامًا، مما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية."

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