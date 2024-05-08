الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
2024-05-08 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان انه "في وقت تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق "تيك توك" في لبنان إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر، يهمّ المكتب ان يؤكد أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" او غيره، ومنعها مواقع الويب او التطبيقات الخاصة يتطلب أمرا قضائيا وفقا للبروتوكولات القانونية.
وبالتالي، فإن وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرا، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه."
وقال المكتب ان" للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار.
من جهة ثانية، وحرصاً على حسن استعمال الانترنت، يهمّ مكتب الوزير القرم التشديد على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية اطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما ان هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب.
ويمكن لادارة "تيك توك" ان تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الاهل على التطبيق. "
وبموجب لوائح شركتي الخليوي، شدد مكتب الوزير القرم على "ضرورة ان يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عامًا، مما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية."
أخبار لبنان
لوزير
الاتصالات
تطبيق
"تيك
توك"
لبنان..
التالي
شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-02
ميقاتي لـ "جدل": الاوراق تعدّدت والهدف واحد تطبيق القرار 1701 وهناك محادثات نقوم بها للوصول إلى وضع مستقر في الجنوب اللبناني
آخر الأخبار
2024-05-02
ميقاتي لـ "جدل": الاوراق تعدّدت والهدف واحد تطبيق القرار 1701 وهناك محادثات نقوم بها للوصول إلى وضع مستقر في الجنوب اللبناني
0
أخبار لبنان
2024-05-02
دريان إلتقى وفدًا من "القوات" وحاصباني: نحرص على أن يكون لبنان أولًا وعلى تطبيق الطائف والدستور والقرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-05-02
دريان إلتقى وفدًا من "القوات" وحاصباني: نحرص على أن يكون لبنان أولًا وعلى تطبيق الطائف والدستور والقرارات الدولية
0
آخر الأخبار
2024-04-25
نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لـ "جدل": تطبيق القوانين اللبنانية لتنظيم النزوح السوري سهل ويجب وضع خطة لاعادة العائلات الى سوريا وهيبة الدولة لدينا مفقودة
آخر الأخبار
2024-04-25
نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لـ "جدل": تطبيق القوانين اللبنانية لتنظيم النزوح السوري سهل ويجب وضع خطة لاعادة العائلات الى سوريا وهيبة الدولة لدينا مفقودة
0
آخر الأخبار
2024-04-25
يعقوبيان لـ "جدل": هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل
آخر الأخبار
2024-04-25
يعقوبيان لـ "جدل": هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
معرض الوظائف في جامعة الروح القدس... منصة للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب
أخبار لبنان
09:10
معرض الوظائف في جامعة الروح القدس... منصة للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب
0
أمن وقضاء
09:01
شخصان يروجان مخدرات على متن "توك توك" في طرابلس في قبضة الشرطة القضائية
أمن وقضاء
09:01
شخصان يروجان مخدرات على متن "توك توك" في طرابلس في قبضة الشرطة القضائية
0
أخبار لبنان
08:16
بري إلتقى سلام وسفير كوريا الجنوبية ووفد البنك الدولي...
أخبار لبنان
08:16
بري إلتقى سلام وسفير كوريا الجنوبية ووفد البنك الدولي...
0
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
0
رياضة
2024-05-02
أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال
رياضة
2024-05-02
أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال
0
أخبار دولية
2024-04-08
ضبط 70 كلغ من الحشيشة في منزل رئيسة بلدية في فرنسا
أخبار دولية
2024-04-08
ضبط 70 كلغ من الحشيشة في منزل رئيسة بلدية في فرنسا
0
حال الطقس
2024-01-31
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
حال الطقس
2024-01-31
الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
0
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
4
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
5
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
6
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
8
اسرار
23:29
أسرار الصحف 8-5-2024
اسرار
23:29
أسرار الصحف 8-5-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More