جنبلاط زار بري... وتأكيد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق الـ1701

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على رأس وفد ضم نواب اللقاء الديمقراطي مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى استعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة.



وخلال اللقاء تطرق الوفد إلى ما يجري في فلسطين وكذلك في جنوب لبنان من عدوان إسرائيلي وحشي، وكان تأكيد على ضرورة حصول وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 لإعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.



كما عرض الوفد مع الرئيس بري الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، حيث كان تأكيد على أن يتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني.