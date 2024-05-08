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مياه الجنوب: نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان

أخبار لبنان
2024-05-08 | 06:56
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مياه الجنوب: نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان
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مياه الجنوب: نتائج الفحوصات الأولية لعينات مياه نبع الطاسة خالية من التلوث بعد العدوان

عطفًا على بيانها السابق والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة، أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن نتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة خالية من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له.

ولفتت المشتركين والمواطنين المستفيدين عمومًا الى انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل. 

وأشارت المؤسسة إلى أن المياه التي تضخها حاليًا من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية.

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