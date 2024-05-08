عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة

قام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ووزير الدفاع موريس سليم بزيارة معايدة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، حيث جرى بحث ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان.



وأكد المطران عودة أمام زواره على أن ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجةً جديةً وسريعة.